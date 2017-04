Musik aus aller welt an den stanser musiktagen

Die Stanser Musiktage sind von der zentralschweizer festivalagenda nicht wegzudenken, bereits zum 22. mal zeigt sich die Nidwaldnerstadt in einer bunten, fröhlichen manier, und liefert den Soundtrack dazu in x-facher Ausführung. Was als kleines Jazzfestival begann, nimmt nun während 6 Tagen die halbe Region ein. Gewachsen ist es, und verändert hat es sich. Das ist alles schön, aber gibt viel Arbeit. Einer, der sich den SMT verschrieben hat ist Marc Unternährer, er macht das Programm, zusammen mit einer programmgruppe die ihn unterstützt, aber hör selbst: