Stadt vs. Land – Frau vs. Mann Der Kanton Luzern hat ein neues Gesicht: Vroni Thalmann-Bieri. Sie übernimmt für ein Jahr das Kantonsratspräsidium. Eine Frau an der politischen Spitze unseres Kantons – wir haben sie zum Gespräch gebeten. Und rausgefunden, dass es noch ganz andere Facetten von “Pussy Power” gibt.