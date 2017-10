SUPER SALE bei 3Fach Records! 3FACH Records räumt auf – und lädt dich ein! Du stehst auf guten Sound und hörst diesen gerne in super Soundqualität?

Dann ist ein Plattenspieler für dich ein must-have!

Die passenden Platten dazu liefern wir dir gleich persönlich! Seit 2015 gibts in unserem Studio an der Zürichstrasse 49 den hauseigenen Plattenladen.

3Fach Records bietet dir ein breites Sortiment und versorgt Musikliebhaber mit Vinyl von genau jener Musik, die auch auf dem 3Fach gespielt wird. Von Reimstunde (zum Beispiel «Betty Ford Boys – Retox») bis Indianer (beispielsweise «Kasabian – West Ryder Pauper Lnatic Asylum»). Von Pamir (zum Beispiel Möped Lads – Maximum PR») bis Stromstoss (beispielsweise «Dark Sky – Imagin»). Ob alte oder neue Künstler, brandneue Tracks oder Klassiker. In unserem Record-Store findest du alles, was dein Musikherz begehrt. Zusätzlich dazu findest du auch ausgewählte Publikationen wie zum Beispiel das zweikommasieben Magazin oder unser 3Fach Buch. Ziemlich nice, nicht wahr? Nun platzt unser Sortiment fast aus allen Nähten.

Höchste Zeit für einen SUPER SALE!

Ja, das bedeutet, dass du deine Lieblingsmusik ganz günstig auf Vinyl kaufen kannst! Zwischen 5 und 25 Stutz! WOHOO! Am Samstag, dem 14. Oktober kannst du dich zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr im 3Fach durch die preiswerten Platten stöbern, am Plattenspieler direkt neuen Sound entdecken und deine Sammlung erweitern oder – wer weiss – beginnen. Mehr Infos findest du auf der Facebook Veranstaltung.

Und solltest du’s am Samstag nicht schaffen, vorbeizukommen, dann findest du die Öffnungszeiten und das gesamte 3Fach Records Sortiment nun auch Online, kannst dir bereits eine Einkaufsliste bereit legen oder direkt im Netz deine Bestellung abgebe Geil? Geil! Geiler: 3Fach Records!