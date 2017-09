Zur SVP ins Theater Wir schreiben das Jahr 2023, die SVP hat eine absolute Mehrheit und will nun 100% Wähleranteil schaffen. Dafür haben sie eine geschickte Idee: Auch alle Ausländerinnen und Ausländer sollen integriert und für ihre Partei begeistert werden. Die Gesichter dafür sind zwei schweiz-begeisterte Touris. Das Musical “Sit so guet, S.V.P.” thematisiert das Parteiprogramm der Schweizer Volkspartei. Bei den lockeren, fröhlichen Songs bleibt einem schnell mal die Spuke weg: “From the outside we are brown, from the outside we are black, but white is the colour of our both’s teeth and red is the blood we bleed” Wir haben mit den Machern über ihr Stück geredet und sie gefragt, ob Kultur überhaupt den Namen einer Partei in ihrem Titel tragen darf. Ab Mittwoch, 13. September, kann “Sit so guet, S.V.P.” im Kleintheater angeschaut werden.