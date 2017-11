Fe-byu-der oder eben Febueder im 3FACH Im Radio 3FACH haben wir so einige Lieblinge, welche unsere Playlist seit Jahren dominieren. So auch Februeder aus England. Es erklärt sich von selbst, dass wir ganz aus dem Hüüsli sind, weil das Duo heute Abend in der Industriestrasse 9 auftreten wird.

Nicht nur freuen wir uns über ihren Auftritt heute Abend, sondern auch darüber, dass die zwei noch bei uns im Studio vorbeigekommen sind. In ihrer Live Session konnten wir schon mal einen Sneakpeak für heute abend erhaschen. @febueder LIVE Session – onair – 3pm – Industriestrasse 9 later😍 Ein Beitrag geteilt von Radio 3FACH (@radio3fach) am 25. Nov 2017 um 5:33 Uhr

Im anschliessenden Interview haben uns die zwei Engländer mit viel Charme und Witz um den Finger gewickelt. Vom schlimmsten Konzerterlebnis bis hin zu Zukunftsträumen. Schamlos plauderten die zwei im Interview aus dem Nähkästchen: