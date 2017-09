Noch vor einem Jahr brachte der Produzent Lorenzo Senni mit seiner EP «Persona» Synth-Nerds zum Schmelzen.

Der Italiener kreiert mit groben Trance Sounds nämlich Musik, die optisch in Rave fliesst, beim genaueren Hinhören aber in Ambient, ja sogar Klassik zu interpretieren ist.

Ein Drumbeat braucht er nie. Auch nicht bei seinem neusten Song «The Shape Of Trance To Come».

Dafür aber hat er erneut die ganz giftigen Klänge eingebettet.

Der Track «The Shape Of Trance To Come» erschien auf dem Label «Warp» in Form einer Split Single.

Der andere Song «XAllegroX» wäre übrigens auch sehr hörenswert.

Schnelle Musik, hinter welcher mehr steckt, als man zu Beginn denkt.

Vor 2 Jahren präsentierte der Kanadische Musiker Dan Bejar aka Destroyer mit «Poison Season» ein fulminantes Indie Album.

Deshalb freut man sich umso mehr, dass im Oktober eine weitere Platte folgt, welches «Ken» heissen wird. Wir haben im Vorhinein schon einmal einen Tastemaker der Scheibe erhalten.

«Tinseltown Swimming in Blood» lässt sich in endlos Schlaufe hören.

Und es scheint, als ob Dan Bejar ein wenig New order gehört hat. Denn die Grundelemente Synths, Drums und Gitarre klingen ähnlich wie die Substance-Zeiten von New Order.

Doch Bajar kann sich das leisten – kaum setzen seine Stimme und die verhallten Trompeten ein, ist der Sound typisch Destroyer.

Ein riesen Song, der vom kommenden Album nur noch grösseres erwarten lässt.