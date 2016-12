KAA16: YSER Der Song “Piece of Me” is schon vor ein paar Jahren entstanden, Yser sind in Luzern jedoch noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt. Ein Song als “Vorbote” mal rausgehauen und Zägg Bäm! nominiert für den Luzerner Song des Jahres, nicht schlecht Herr Specht! Alle 3 Ysers zusammen bekamen wir nicht ans Mik, der eine in diesem “Böugie”, die anderen mit 1000 anderen Projekten am rumflippen. Schwierige Sache, zum Glück gibts Skype! Nick und Jery nahmen sich zwischen Kaffee und Rührei kurz Zeit, um im Mittaxinfo ein paar Sprüche zu klopfen. Um “Piece of Me” zum Luzerner Song des Jahres 2016 zu machen, schick eine SMS mit dem Text 3FACH 08 an die Nummer 880.