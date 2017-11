Tanz dich warm am ALORS FESTIVAL! Dieses Wochenende gibt’s einen sehr guten Grund für dich, in die Kälte raus zu gehen und dich aus dem Haus zu bewegen: Ab mit dir auf Zürich, genauer noch zur Gessnerallee.

Dort findet diesen Freitag und Samstag nämlich die zweite Ausgabe des Alors Festival statt! Maurice, Rolf und Lukas gehören zum vielköpfigen Alors Team und haben auch dieses Jahr den musikalischen Teil des Programms zusammengestellt.

Während Maurice und Rolf fürs Booking des Stall 6 zuständig sind, bucht Lukas normalerweise Acts für Zürcher Nachtclubs wie zum Beispiel das Hive oder die Zukunft.

Dass die drei fürs Alors zusammenspannen und das musikalische Programm gemeinsam erstellen, passt zum roten Faden des Alors: Diversität zieht sich auch durch das Rahmenprogramm, welches neben den musikalischen Acts weitere Highlights mit sich bringt. Und tut’s die diesjährige Ausgabe der Letztjährigen gleich, dann werden auch die Besucher bunt durchmischt sein. Diese Crowd darf sich auf ein Line Up freuen, welches sicherlich für den ein oder anderen “Wow”-Effekt sorgen wird.

Musik, welche sonst Nachtclubs zum Beben bringt teilt sich am Freitag und Samstag die Location mit Künstlern, die mit Sound daherkommen, welcher in unseren Breitengraden eher unbekannt ist.

Aber hör doch selbst: Weil wir dir hier auf dem 3FACH tagtäglich genau solchen Sound liefern und diesen richtig feiern, können wir dir nur sehr ans Herz legen, deinen Po dieses Wochenende nach Zürich zu schwingen.

Bei dem Fest wird dir garantiert nicht mehr kalt sein! Weitere Infos findest du hier.

Und hier.