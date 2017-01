Die besten Stücke der Woche 4 Jeder Tag hat sein bestes Stück, jede Woche ihre besten Stücke. Und auch diese Woche präsentieren wir euch die tollsten Songs der vergangenen Woche. Lehn dich zurück, stecke deine Kopfhörer ein und geniesse grossartige Musik, diese Woche mit 5 neuen Tracks: Das beste Stück vom Montag kommt von der Band Angel Olsen. “Fly On Your Wall” heisst der Song und ist auf “Our first 100 Days” rausgekommen. Die Band Omni hat letztes Jahr ihr Debüt Album names Deluxe herausgebracht und wird jetzt dann eine seven inch Platte veröffentlichen. Der Song “Fever Bass” ist dort drauf – ein rauer und trockener Song mit viel Garage Attitüde. Real Estate sind zurück, das ist doch mal eine erfreuliche Meldung. Jangle Gitarren vom Feinsten und wieder einmal ein überzeugendes Songwriting von den brooklyner Hype-Band. Neu erfunden haben sie sich nicht, sie bleiben ihrem Sound treu und das ist auch richtig so. Die Single “Darling” ist der erste Tastemaker auf ih neues Album “In Mind”, das am 17. März auf Domino Records rauskommt. Winston Surfshirt haben am Dienstag, 24. Januar 2017 ihre Debüt Single veröffentlicht und überzeugen mit Soul, Sinnlichkeit und viel Groove. “Be About You” heisst der Song und ruft die neue Ära der Band ein. Der Mastermind von der Band Norwegian Arms, Keith Birthday hat kürzlich ein neues Album veröffentlicht und der Song “West Queen West” sticht da als Top Track raus. Fever Bass b/w Thesis – PREORDER by Omni