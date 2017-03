MIKROTONALE BANANE? King Gizzard & The Lizard Wizard existieren seit ungefähr sieben Jahren, haben aber bereits das neunte Album am Start. Letzten Freitag erschien das Album “Flying Microtonal Banana”. Dabei macht wahrscheinlich nur das Wort “microtonal” Sinn, denn King Gizzard & The Lizard Wizard haben Gitarren mit speziell platzierten Bundstäbchen benutzt, um die Faszination mikrotonaler Elemente auszuleben. Übrigens auch im (besten Greenscreen-)Musikvideo “Rattlesnake” von King Gizzard & The Lizard Wizard zu sehen:

(Von der Laiin für Laien:) Bei der Gitarre, beim Klavier, etc. gibt es Halbtonabstände – bei mikrotonaler Musik oder Instrumenten gibt es aber Intervalle, die noch kleiner als ein Halbtonabstand sind. Ist weniger gebräuchlich im Westen. Mit den Jahren wurden King Gizzard & The Lizard Wizard immer kreativer; 2015 veröffentlichte die Band das Album “Quarters”. Dies erschien auf den ersten Blick mit vier Tracks nicht wie ein Album, doch jeder Song ist genau gleich lang, nämlich 10 Minuten und 10 Sekunden (heisst, das Album ist dann doch 40 Minuten und 40 Sekunden lang, um jetzt auch noch Mathematik aufzugreifen). Letztes Jahr erschien dann das erste Loop-Album. Loop, weil es nicht einfach ein Konzeptalbum ist, sondern das Ende des Albums “Nonagon Infinity” auf den Anfang passt – also in einer Endlosschleife hörbar ist. Genau gleich konzipiert ist nun auch das neue Album “Flying Microtonal Banana“. Und als wäre das nicht genug, haben King Gizzard & The Lizard Wizard auch noch fünf weitere Alben für’s Jahr 2017 versprochen und bereits das nächste “Murder of the Universe” angekündet. King Gizzard & The Lizard Wizard werden übrigens an der Bad Bonn Kilbi 2017 spielen!! Nebst anderen vielversprechenden Acts (Stooszyt und Indianer haben berichtet). Playlist | 02.03.2017 | Real Estate / Darling

Ten Fé / In The Air

Hoops / Rules

She Devils / Where There’s No One

She Devils / The World Laughs

Febueder / Chimes

Mac DeMarco / This Old Dog

Jessy Lanza / VV Violence

Ultimate Painting / I Can’t Run Anymore

Weyes Blood / Some Winters

Heat / Rose De Lima

sir Was / Sunsets Sunrises

Toro Y Moi / Omaha

Future Islands / Ran

King Gizzard & The Lizard Wizard / Rattlesnake

King Gizzard & The Lizard Wizard / Melting

King Gizzard & The Lizard Wizard / Sleep Drifter

King Gizzard & The Lizard Wizard / Billabong Valley

King Gizzard & The Lizard Wizard / Anoxia

King Gizzard & The Lizard Wizard / Doom City

King Gizzard & The Lizard Wizard / Nuclear Fusion

Code Walk / Guess What (feat. Smerz)

Tim Darcy / Tall Glass of Water

Luster / Good Dreamer

POND / Sweep Me Off My Feet