Homeshake live im 3FACH Draussen regnete es, während im 3FACH die kalifornische Sonne schien: Homeshake spielte sein neues Album “Fresh Air” an der Zürichstrasse 49, statt draussen an der Volière. Im warmen 3FACH Records Store vermochte das Wetter nicht auf die Stimmung zu drücken. Peter Sagar aka Homeshake und seine drei Bandkollegen harmonierten prächtig, und brachten die gemütlich-melancholische Stimmung der Songs auch live ausgezeichnet rüber. Das Publikum kam definitiv auf seine Kosten. Vor dem Konzert stand Peter Sagar im Interview in der Stooszyt Rede und Antwort. Über sein neues Album, seinen Lieblingsdrink, und Partysongs. Das Interview hier im Podcast zum Nachhören:

Photographische Impressionen vom Konzert gibt es weiter unten. Einen musikalischen Rückblick aufs Konzert gibt es demnächst im Indianer. (Bilder: 3FACH)