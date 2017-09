Die Baselstrasse ist nicht nur dank dem Film “Rue du Blamage” bekannt geworden, sondern auch wegen den diversen Club- und Konzerthäusern. In der Lädelistrasse, gleich hinter der Gewerbehalle an der Baselstrasse, befand sich bis vor knapp einem Jahr auch die Bar Berlin. Seit einem Jahr nun ist dort das el Barrio. Mit dem ersten legal CBD Coffe Shop und dem Glücklich Festival auf dem Lädeliplatz haben sich im letzten Jahr einige Dinge fürs el Barrio verändert.

Der erste Geburtstag des el Barrio wird heute Abend kräftig gefeiert. Wir schauten mit Raphael vom el Barrio zurück auf das erste Jahr und wagten uns an einen Ausblick auf das kommende:

Musikalisch hat die Geburtstagsfeier so einiges zu bieten am heutigen Abend. So wird auch DIXKSON mit seinem Sound die Gäste in beste Laune versetzen. Einen kleinen Vorgeschmack auf sein Konzert durften wir bei uns im Studio geniessen: