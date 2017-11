Folk aus den 60’s Schon mit “Maple Tree Circus” konnte Sebastian Schwarz Erfolge feiern. Unter dem Namen “Into Orleans” tauft er heute Abend seine zweite Solo-Platte in der Gewerbehalle. “Caterpillar” heisst das gute Stück und ist eine Hommage an den Folk der 60er Jahre. Der sympathische Mann beweist ein gutes Feingefühl bei seinen Texten und zieht sein Publikum gekonnt in den Bann. Wir durften mit “Into Orleans” einen kurzen Schwatz halten. Das Interview kannst du hier nachhören: Sebastian Schwarz aka Into Orleans hat uns dann noch ab seinem Zweitling “Caterpillar” live einen Song präsentiert: