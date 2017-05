What Josephine Saw im Interview Vor gut einem halben Jahr erschien ihre neue Platte “Set a Fire”. Einige Monate und rund 20 Konzerte später, stehen die vier Herren von “What Josephine Saw” wieder bei uns im 3FACH und erzählen von ihren Eindrücken und Erlebnissen, die sie während ihrer ausgiebigen Schweiz-Tournee gesammelt haben. Wie sie als Band zusammenwuchsen, welche Highlights sie auf ihrer Tour erlebten und was man bei ihren Live-Auftritten erwarten kann, erfährst du im Interview.

Alles rund um das zweite Studioalbum “Set a Fire” der Zürcher Band erfährst du übrigens hier. What Josephine Saw spielen heute Live in der Gewerbehalle ab 21.30 Uhr!