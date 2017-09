Gelbe Taxis, breite Strassen und Vorstadt Viertel in der Grösse Luzerns. Ja, das ist in etwa Brooklyn. Von genau dort kommen die Jungs von Your 33 Black Angels oder eben Y33BA. Von der grossen Stadt zog es die Band ins Neubad Luzern, wo sie heute Abend den Keller zum tanzen bringen.

Seit vielen Jahren schon veröffentlichen sie in regelmässigen Abständen Eps und LPs. Doch seit bald zwei Jahren ist es nun ziemlich still um Y33BA. An was sie in dieser Zeit rumgetüftelt haben und wieso ihre Musik in einen Science Fiction Film passen würde, haben sie uns im Interview verraten: