Alex Cameron – Forced Witness Alex Cameron ist sowohl Alex Cameron’s bürgerlicher Name, sowie sein Pseudonym.

Für sein Solo Projekt schlüpft der Australier nämlich in die Rolle eines gescheiterten Musikers. Und produziert dabei alles andere als zum Scheitern verurteilten Sound. Seine Songs sind im Ansatz nämlich ziemlich gut und wenn man seine artistische Sicht des Projektes kennt, versteht man auch die teils kitschigen Parts in seinen Tracks richtig. Er spielt die Rolle des fehlgeschlagenen Künstlers nämlich echt authentisch.

So könnte man bei seinem neuen Album «Forced Witness» auch echt meinen, man höre einem One Man Entertainer zu, der sein Geld auf einem Kreuzfahrtschiff verdient. Grelle 90er Piano Sounds, kitschige Sax Solos und viel Perkussion prägen die Tracks von Alex Cameron.

Und wenn man bedenkt, dass es sich Alex Cameron eben zu seinem artistischen Ziel gemacht hat, genau diesen überholten kitsch-Sound zu machen, dann kann man auch zugeben, dass «Forced Witness» ein echt gelungenes Album ist.