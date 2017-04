Ok es pisst. Das ist aber keine Ausrede nicht an die Stanser Musiktage zu pilgern, viel zu viele tolle Acts warten da auf dich! Die einzige Entschuldigung, die wir akzeptieren können ist, wenn du stattdessen lieber das Radio einschaltest. 3FACH bringt dir die Stanser Musiktage nämlich auch 2017 wieder trocken in die Stube!

Vom Dienstag bis 25. – Sonntag 30. April berichten wir von und über das wunderbare Festival, das “die Welt nach Stans bringt.” Mittwoch 26. / Freitag 28. und Samstag 29. April hörst du uns live aus Stans, dazu übertragen wir dir ausgewählte Konzerte live und liefern dir spannende Interviews mit KünstlerInnen aus aller Welt. Unser Live-Programm.

Mittwoch 26. April – 17:00 bis 22:00

Interviews: Zentralbande (17:00), El Ritschi (18:30), Riff Cohen (19:00)

Konzert: Riff Cohen ab 20:00 live aus dem Kollegi Stans

Freitag 28. April – 17:00 bis 22:00

Interviews mit: Esther SMT-OK (17:00), Orkesta Mendoza (18:30), Islam Chipsy & EEK (18:30)

Konzert: Orkesta Mendoza ab 20:00 live aus dem Kollegi Stans

Samstag 29. April – 20 bis 23:00

Interviews mit: DJ Fett (18:00), Dele Sosimi (19:00), Dillon (19:30)

Konzert: Dillon (mit Sängerinnen der Musikschule Stans) ab 20:00 live aus dem Kollegi Stans

Und wenn du fleissig unsere Morgen-, Mittag und Abendsendungen hörst, hast du zudem die Chance Tickets für dich und deinen Schatz abzustauben!

keine zeit für #stansermusiktage? – kein problem, wir sind dabei und bringen dir das #festival auf dein gerät! #radio #rave #microwave Ein Beitrag geteilt von Radio 3FACH (@radio3fach) am 8. Apr 2016 um 11:46 Uhr

Auf dem Laufende bleibst du natürlich stets auf 96.2 / 97.7 FM / DAB+ / Webstream – und auf unseren SoMe Kanälen.

Ein Beitrag geteilt von Radio 3FACH (@radio3fach) am 19. Aug 2016 um 8:33 Uhr

Am meisten würden wir uns aber natürlich freuen, wenn du uns vor Ort besuchen kommst. Wir stehen mit unserer Übertragungs-Büchse vor dem “Kollegi” in Stans oben und sind jederzeit auch für einen Schwatz «offair» oder ein Bier zu haben. Tune In or Step by!

Die Programm-Highlights unseres World Music Specials findest du hier (zum Beitrag):

Die Programm-Highlights unseres Jazz Music Specials findest du hier (zum Beitrag):