Die Schweizer Bad Bonn Acts Die Bad Bonn Kilbi in Düdingen bei Fribourg gilt als eines der wichtigsten Festivals der alternativen Szene und garantiert jedes Jahr Neuentdeckungen. Neben internationalen Indiebands, wie Ultimate Painting, Agnes Obel, King Gizzard and the Lizard Wizard, uvm, lädt das Openair auch einige Schweizer Künstler ein. Wir haben dir die Acts herausgesucht, die du an der Kilbi auf keinen Fall verpassen darfst. Synthetischer Science Fiction Soundtrack aus St. Gallen: Lord Kesseli And The Drums Club Sound fürs Openair: Pandour aus Fribourg Der Drummer der Stunde: Julian Sartorius Aargauer “Temporär Musik”: One Sentence. Supervisor Das etwas andere Jazz-Trio: Schnellertollermeier aus Luzern Das ganze Lineup der Kilbi 2017 findest du hier: Hier.