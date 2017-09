Mints Degustation mit Alois Die Luzerner Band Alois bringt nach zwei Jahren langem Arbeiten ihr Debütalbum heraus. Dies war für mich Grund genug, die studierten Fachmänner einzuladen. Martin und Florian wurden aufgefordert ein “Mint” zu degustieren und danach eine Assoziation mit einem Song ihres Albums “Mints” zu verlauten welchen wir im Anschluss auditiv degustierten. Dass die Inspiration genau von dieser Vision, von einer Auswahl an Süssigkeiten handelte, war mir nicht bewusst, jedoch wurde damit ins Schwarze getroffen. Mints ist ein Album, das genau diese Vielseitigkeit darlegt und trotzdem eine Einheit bildet. Farbe, Textur, Konsistenz, Geruch und Geschmack sind perfekt kombiniert in jedem einzelnen Song. Freitag den 29. September ist das Datum an dem du dich Abends in den Südpol begeben solltest, falls du jetzt Glust verspürst, denn Alois taufen dann dort ihre Mints. Mega süss, Hey Girl: Nicht degustiert, trotzdem erwähnenswert, Credo: