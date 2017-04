De Luca geht “Zrugg zum Afang” Begonnen hat alles an der Gitarre bei The Dubby Conquerors, der ersten Band von Elijah. Inzwischen hat De Luca sein eigenes Soloprojekt gestartet und am letzen Freitag sein zweites Album “Zrugg zum Afang” veröffentlicht. In der Groove Infection schaute der Zürcher mit den Dubbies auf eine Unplugged-Session vorbei, erzählte Anekdoten zur Albumproduktion, erklärte, wieso die Italienischen Tunes beim zweiten Album komplett fehlen und was es mit diesem “Zrugg zum Afang” auf sich hat. Die ganze Sendung inkl. Livesession kannst du hier im Podcast nachhören. Live zu sehen ist De Luca an seiner Plattentaufe (12. Mai in der Alten Kaserne in Zürich) oder auch in Luzern (19. Mai in der Bar 59, ls. Collie Herb, Jo Elle)!