Not Too Young Soul Weekender Bereits zum 6. Mal lädt der Swiss Soul Club zum Not Too Young Swiss Soul Weekender. Langer Name, fettes Programm – da muss man hin! In der Groove Infection haben wir mit drei Veranstaltern des Weekenders gesprochen: Flo Dalton, Henning Boogaloo und Fu Man Chu haben über ihre Liebe zum Soul (bei Flo eher 60ies Reggae), das Line Up und die Szene gefachsimplet. Zudem haben Flo und Henning je zweimal 20 Minuten aufgelegt. Plus gab’s das erste Mal ever ein Vinyl-Quartett. Lustiges Spiel. Die ganze 3stündige Sendung mit viel Soul und 60ies Reggae hier zum Nachhören!