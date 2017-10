Kaum eine Schweizer Reggaeband schafft in solch grosser Regelmässigkeit in die Rotations der Radios wie die Pedestrians – die fünf Jungs aus Baden haben ein Händchen für Hit und stehen kurz vor dem Release ihrer neuen Single “Is It Love”. Definitiv auch mit Ohrwurmpotential.

Im Interview erzählt Sascha, Drummer der Band, von der Zusammenarbeit mit dem neuen Produzenten Dodo (der ebenfalls ein Händchen für Hits hat), die Entscheidung nicht mehr in England bei Will & The People aufzunehmen und die anstehende Tour. Plus wurde die neue Single “Is It Love” als offizielle Vorpremiere ein erstes Mal über den Äther gejagt.

Im Anschluss ans Interview kannst du dir (egal ob du’s verpasst hast oder nicht) die Plattentaufe von Irie Noise als Konzertmitschnitt in voller Länge gönnen. Die Luzerner Band spielte am letzten Freitag an der Groove Infection Reggaenight.

Hier geht’s zum Podcast.