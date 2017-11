Len Sander on the run und im 3FACH

Len Sander tönt wie ein/e virtuose/r Künstler/in. Dass Len Sander aber nicht eine Person ist, weiss man mittlerweile. Die sechsköpfige Band aus Zürich reitet seit Jahren auf einer Erfolgswelle und zählt zu den wichtigsten Namen in der populären Elektro-Szene. Abgehoben sind sie durch ihre langjährige Auftrittskompetenz und Musikschaffen aber ganz und gar nicht. Blanka und Alejandro haben uns im 3FACH Studio besucht und über Nervosität, Fehler oder Genderfragen gesprochen. Gestern stellten sie das erste Mal ihr Album vor, welchem der Release im Januar erst noch bevorsteht. Zusammen mit Odd Beholder verwandelten sie die Schüür in eine Stube mit alten Freunden, die den tiefgründigen Elektro Pop lieben. Heute gibt es das Interview mit ihnen in voller Länge im Gaffa zwischen 7-9 zu hören.