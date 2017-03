Anton Newcombe kennt keine Schreibblockade. The Brian Jonestown Massacre, bringt gerademal vier Monate nach ihrem letzten Release ein neues Album raus. Don’t Get Lost ist das 17. Album von The Brian Jonestown Massacre und ist einfach nur psychedelic. Was wirkt wie eine Droge, ist der seit 22 Jahren ausgefeilte Sound, der uns mit auf einen musikalischen Trip nimmt.