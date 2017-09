King Gizzard And The Lizard Wizard / Mild High Club – Sketches Of Brunswick East 5 Alben in einem Jahr – so lautet das Ziel der australischen Band King Gizzard And The Lizard Wizard. Und bisher sind die Jungs auf bestem Wege, dieses Ziel zu erreichen.

Am 18. August ist bereits ihr drittes Album dieses Jahres erschienen. Für «Sketches of Brunswick East» haben sie amerikanische Freunde ins Boot geholt.

In Kollaboration mit Mild High Club stand rund ein Dutzend Retro- und Psychedelic-Freaks in Melbourne, genauer in einem Studio in Brunswick East. Deshalb auch der Name.

Die Platte lässt vermuten, dass Mild High Club die Australier zu einem Genre getrieben haben. Womöglich der Grund, weshalb King Gizzard And The Lizard Wizard mit Mild High Club arbeiten wollten. Für’s dritte Album brauchten sie wohl einen Mood-Wechsel. Und das haben sie mit der Zusammenarbeit auch geschafft. Statt schnellen und groben vintage Rocksongs findet man mit Jazz angehauchte Rhythmen mit viel Melodie. Und es wird auch mehr als gewohnt auf Verzerrung verzichtet.

Synths spielen auf der Platte eine zentrale Rolle.

King Gizzard And The Lizard Wizard zeigen eine neue, ruhige, fast schon romantische Seite von sich.

Und an die könnte man sich schon fast gewöhnen.