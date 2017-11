Trudy And The Romance – Junkyard Jazz Vergangenen Freitag veröffentlichte das Trio Trudy And The Romance ihre neue Platte «Junkyard Jazz». Entstanden ist das Album in ihrer Heimat Liverpool und lässt vermuten, dass die drei Männer noch immer vom UK Pop der 50er inspiriert werden. Retro Pop Songs waren schon immer ihr Ding, auf «Junkyard Jazz» wirkt die Band aber erstmals so richtig ausgereift. Ihr Bandname verrät’s schon fast: Trudy And The Romance machen eigentlich immer romantische Liebessongs, welche aber mit groovigen Gitarren und catchy Hooks daherkommen. Mit «Junkyard Jazz» werden die Drei bald auf eine grosse UK Tour gehen, auf welcher sie unter anderem als Supoot von The Fall spielen dürfen.

UK Retro aus dem Jahr 2017 – zurecht unser Album der Woche.