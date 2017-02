Dank dem sonnigen Wetter konnten wir diese und letzte Woche schon ordentlich Sonnenstrahlen aufschnappen. Das Album Life & Livin’ it von Sinkane bringt die Vorfreude auf den Frühling auf ein weiteres Level.

Der Titel vom Album ist schon fast Beschreibung genug: Lust zum Leben und Lebensfreude ohne Naiv die Struggles des Alltags zu ignorieren.

Ahmed Gallab und seine Band sind mit Sinkane schon rund um die Welt gereist um den guten Vibe ihrer Musik zu verbreiten.

Verführerischer Funk und soulige Grooves treffen genau im richtigen Moment auf die exotischen Melodien, welche tief im südlichen Teil der Afrikanischen Sahara verwurzelt sind.

Life & Livin’ it ist geprächt von Erfahrungen, die wir im Leben so machen. In den Texten schimmert die Hoffnung durch und wärmt das Herz eines jeden Afropop/Funk/Reggae/Rock/Soul Fans.