Pete Sagar aka Homeshake bringt mit seinem neuen Album Fresh Air, frischen Wind in die Indie Musikszene. Schon vor dem Release hat er mit einzelnen Singles für Aufmerksamkeit gesorgt. Das Jahr 2017 könnte DAS Jahr für Homeshake werden.

Verträumt, groovig und immer schön laid back und «straight outta bed»: mit der Beschreibung “Bedroom RnB” trifft man hier klar ins’ Schwarze.

Homeshake setzt viel auf diesen bedroom Vocal. Es scheint als wäre Pete direkt aus dem Bett ins’ Studio gepurzelt.







Computer sounds, akustische Instrumente und diverse Synths, eine spannende Mischung die für dieses experimentelle Songwriting ausschlaggebend ist.

Gutes Wetter, schlechtes Wetter, Tag oder Nacht – spielt alles keine Rolle, wenn Homeshake durch die Boxen tönt. Bedroom passt immer.

Agenda zücken! Am 8.Mai begrüssen wir nämlich Homeshake herzlich in unserer Sommerbar «Voliére» für ein gemütliches Konzert. Wir freuen uns!