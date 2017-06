Sie existieren seit 1990 und letzten Freitag haben sie ihr 9. Studio-Album veröffentlicht. Das Album heisst Home Counties und die Band ist keine geringere als Saint Etienne.

Nachdem sie Neil Youngs’ Only Love Can Break Your Heart gecovert haben, wurden Saint Etienne zu einer der angesagtesten Bands der 90′. Ihr Dance Sound ging um die Welt. Ohne sie wäre die Rave Kultur wahrscheinlich anders ausgefallen.

Doch ihr neues Album Home Counties ist nicht wirklich ein Dance Album. Tatsächlich steht das Album im Zeichen musikalischer Vielfalt. Grundverschiedene Genres werden miteinander konfrontiert und zusammengemischt. Northern-Soul und Sunshine-Pop Adaptionen co-existieren neben raffinierten Variationen von Europop. Die Sounds haben alle einen Retro Touch, doch die Produktion ist total modernisiert, so dass der Sound von Saint Etienne Nostalgie und doch Innovation rüberbringt. So wie das in etwa Tennis mit ihrem aktuellen Album Yours Conditionally machen.

Saint Etienne hatten eindeutig Spass beim Songwriting und haben sich auch genügend Zeit dafür genommen. Schlussendlich gibts’ 19 Song auf Home Counties.