Felt – The Strange Idols And Other Short Stories Felt wurden 1979 in Birmingham gegründet und wurden zu einer grossen Inspirationsquelle für Bands wie Belle & Sebastian, Manic Street Preachers oder Girls. Die Musik ist von der Stimme des Sänger “Lawrence” geprägt. Seine Stimme hört sich eher nach Gesprächsgesang, als nach einer Stimme, die einer Gesangsausbildung unterzogen worde. Doch sie ist einzigartig und macht Spass zu hören. Für die schönen Melodien sorgen effektfreie Gitarren à la Fleetwood Mac. “The Strange Idols And Other Short Stories” ist das dritte Studio Album von Felt von 1984 und wurde in den Indie-Charts auf und ab gespielt. Vom Sound her, lässt es sich gut mit The Cure vergleichen, doch es ist anständiger, poppiger und sicher glücklicher.