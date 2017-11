Harry Nilsson – All Time Greatest Hits Harry Nilsson wurde in Brooklyn geboren und fand früh Interesse an Musik. Anfangs verehrte er vor allem Rhythm & Blues Künstler wie zum Beispiel Ray Charles. Seine ersten eigenen musikalischen Versuche unternahm er, als er dann im Paramount Theater eine Arbeitsstelle erhielt. Zusammen mit Jerry Smith entstand das Gesangsduo Everly Brothers, mit wechem die beiden Herren erste Erfolge verzeichnen konnten. Doch als dann die sechziger kamen, veränderte sich die Musik: The Beatles und Co. rückten in den Mittelpunkt und schufen aus Rock und RnB neue Pop Songs.

Dieser Wandel fand auch bei Harry Nilsson statt, welcher gar mit grossen Künstlern mithalten konnte. Durch gute Freundschaften zu den Beatles, Phil Spector oder den Yardbirds war er oft am Songwriting anderer Bands beteiligt – Harry Nilsson gehörte schon damals zu den richtig starken Song- und Textwritern. So suchen Künstler wie Coconut Records oder Grizzly Bear auch heute noch Inspiration und Ideen bei Harry Nilsson. Wir blicken die ganze Woche zurück auf Harry Nilssons musikalisches Schaffen und stellen dir einige seiner gemütlichen, kreativen und harmonischen Songs vor.