“Luzern und das Besetzen” – Podiums-Diskussion im Radio 3FACH Kurz vor der Sommerpause bringen wir ein Thema auf das Parkett, das die Luzerner Bevölkerung nun schon eine ganze Weile auf Trab hält. Die Besetzung der Obergrundstrasse 99 und 101, alias «Gundula». Am Montag 3. Juli setzen wir die beteiligten Seiten um das kontrovers diskutierte Thema an einen Tisch. Dabei soll nicht primär über das Geschehene, sondern über eine mögliche Zukunftsvision gesprochen werden.Wir wollen uns die Fragen stellen «Was ist die Rolle der Stadt bei einer nächsten Besetzung?», «Welche Rolle soll und kann die Stadt bei derartigen Aktionen einnehmen?». Bisher bestätigte Gäste:

Manuela Jost, Stadträtin mit Leitung der Baudirektion Kurt Graf, Chef Medienstelle der Kantonspolizei Luzern Christian Hug, Geschäftsführer zentralplus Person X, Sympathisantin der Besetzerszene Ausserdem anwesend sein wird Steff Fischer. Der Geschäftsführer des Immobilienunternehmen Fischer (Zürich) stammt aus der Besetzer-Szene und lebt heute in der Genossenschaft Karthago. Mit seinem Hintergrund und seiner Tätigkeit in Zürich soll er noch eine andere Sicht in die Diskussion bringen. Moderation: Chiara Zarotti Zeitplan:

18:00 Uhr…Türöffnung

19:00 Uhr…Beginn Podium

20:00 Uhr…Ende Podium

ab 20:00 Uhr…Apéro Wo: Redaktion Radio 3FACH, Zürichstrasse 49, 6004 Luzern (öffentlich) Übertragen wird das Podium live auf 96.2/97.7FM/DAB+ sowie im Web-Stream auf 3fach.ch.