Bald Up in Smoke! Diese Woche am 5ten und 6ten Oktober. wird es wiedermal neblig im Z7 am Up in Smoke Festival. Wir machen deshalb ein Bisschen Promo im Radio und liefern dir Rauchwolken in Schallformat dortiger Bands durch Lautsprecherboxen direkt in deine geschwärtzten Ohrlungen. Mit dabei sind Graveyard, Brant Bjork, Saint Vitus, Lowrider, Orange Goblin, Radio Moscow, Stoned Jesus und viele weitere Stonerbands.