Alle Jahre wieder klopfen die Jungs vom Nothing but Metal Festival an die heiligen Pforten des Pamirs. So auch dieses Jahr und deshalb haben wir heute zwei Stunden lang mit ihnen über den kommenden Samstag in Malters gesprochen. Schon das sechste Mal findet das Metalfestival statt, das ursprünglich als Schulprojekt aufgegleist wurde. Mittlerweile können sie sich ein internationales Line Up leisten. Dieses Jahr sind folgende Bands mit dabei:

THE OCEAN (Post- Progressive Metal / Deutschland)

THE ALGORITHM (Progressive-, Djent Metal / Frankreich)

HEROD (Progressive Sludge Metal / Vevey)

OH SHIT IT’S WENDELEAN (Hardcore Punk / Luzärn)

ACHERONIAN SCAR (Death Metal / Malters)

NUBIA (Progressive Metal / Luzern)



Mit dabei am Samstag bist du schon mit 25 Franke, Die Türen öffnen sich um 15:00 und das erste Konzert geht um 16:40 los.

Oh shit it’s Wendelean und Nubia waren übrigens auch bei uns. Was all die Leute im engen Studio zu erzählen hatten und weshalb du am Samstag den Weg nach Malters finden solltest, kannst du hier nachhören.