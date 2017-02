Musik aus Holland hört man im Pamir nicht allzu oft. Swain, ehemals This Routin Is Hell, ist eine niederländische Hardcore Grunge / Punk Rock Band und haben es allemale verdient im Pamir gespielt zu zwerden. Sie haben im September ihr Album “The Long Dark Blue” veröffentlicht und darauf fühlt es sich ein bisschen so an, als könnten sie sich nicht ganz einigen, welches Genre sie jetzt tatsächlich machen wollen – deswegen machen sie alles Querbeet. Unverkennbar hört man die Einflüsse von Nirvana und Radiohead raus, aber trotzdem machen sie ihr eigenes Ding. Das ganze Album kannst du dir übrigens hier runterladen und somit deine Musikbibliothek um ein weiteres Goldstück erweitern.