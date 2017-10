Paul Simon – Graceland Der Klassiker dieser Woche kommt vom amerikanischen Musiker Paul Simon.

In den 1960ern und 70ern war er Teil des weltbekannten Duos Simon & Garfunkel und war so tief verankert in der Musikszene. Nach einigen schlechteren Solo-Alben war seine Karriere allerdings ziemlich angeschlagen.

Bis sich Paul Simon von afrikanischen Klängen hat inspirieren lassen und das Album „Graceland“ veröffentlichte. In Südafrika aufgenommen, erreichte nicht nur hohe Chart Platzierungen, sondern ist auch bei Kritikern sehr gut angekommen und hat den Grammy für’s Album des Jahres 1986 gewonnen.

Für uns Grund genug, ihm den Status „Klassiker der Woche 43“ zu verleihen.