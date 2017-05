Sparklehorse – It’s A Wonderful Life 2010 ist der Amerikanische Singer-Songwriter Mark Linkous gestorben. Mit 47 hat sich der lang depressive Musiker hinter dem Haus seines Freundes mit einer Waffe ins’ Herz geschossen.

Mark Linkous aka Sparklehorse hat mehrere Meisterwerke hinterlassen. Eines davon ist «It’s a Wonderful Life» von 2001. Ein Titel, der beim Reinhören irgendwie keinen Sinn ergeben will. Denn, das Album ist geprägt von düsterem Pop, der zwischen

Selbstironie und Selbstmitleid schwebt. Doch der Name wurde von Mark Linkous bewusst als «Fuck you» an die Musikpresse, die ihn stets auf seine Depressionen angesprochen hat, gewählt. «It’s A Wonderful Life» ist das dritte Album von Sparklehorse und ist erstmals nicht in einem kleinen Zimmer von Mark selbst augenommen worden. Zusammen mit seiner Band und Gästen wie Tom Waits oder PJ Harvey ist ein melancholisches Meisterwerk entstanden, welches nach seinem Tod im 2010 noch deprimierender tönt.