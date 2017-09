The Wake – Here comes everybody Einige Bands müssen mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte auf eine gewisse Wertschätzung warten. Wie zum Beispiel “The Wake” aus Glasgow, UK. 1985 ist die LP “Here Comes Everybody” erschienen. The Wake wurde 1981 gegründet und die erste Single auf ihrem eigenen Label “Scan 45” ist erschienen. Dann ist plötzlich der Manager von New Order auf sie aufmerksam geworden und hat sie bei Factory Records unter Vertrag genommen. The Wake hatten ihren eigenen Sound und waren anders als andere UK Bands wie The Cure oder eben New Order. Der Wave war zwar da, doch sie haben mit verträumten Synths gearbeitet. Das Album “Here Comes Everybody” ist ein Meilenstein für den atmosphärischen Synth-Pop, denn sowas war damals eine ziemliche Neuheit. Dieses Album hat es in den Charts auf Platz 20 geschafft und ist das am bestverkaufte Album von The Wake. Sie konnten also keinen riesigen Erfolg feiern. Doch heute sind sich viele einig, The Wake haben wunderschöne Vorarbeit für die ganze Pop Szene geleistet. Denn sie werden immernoch von aktuellen Musikern als Inspiration erwähnt und als eine der wichtigsten Bands der 80′ bezeichnet.