Obwohl viele bekannte Musiker in den 60’ als grosse Fans von der Band aus St. Alban galten, haben The Zombies fast vergeblich versucht ihre Musik in die Charts zu bringen.

Im Jahr 1964 haben sie mit “She’s Not There”, doch noch einen Hit gelandet. Trotz dem ausfallendem Erfolg in den Charts, haben The Zombies im Jahr 1968 ein 2. Album veröffentlicht: Odessey & Oracle.

Da drauf sind klare Einflüsse von The Beatles und den Beach Boys zu hören. The Zombies haben atmosphärisch dichte und durchkomponierte Stücke aufgenommen, die vor allem durch den harmonischen Gesang auffielen.

Noch vor der Veröffentlichung von “Odessey & Oracle” haben sich The Zombies als Band aufgelöst. Chart mässig, ist das Album zwar auch wieder ein Flop gewesen, doch musikalisch ist es eins der besten Pop Alben überhaupt.