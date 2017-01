Digible Planet – Blowout Comb Im Klassiker gibt es wiedermal eine Portion Hip Hop. Unser Klassiker kommt nämlich diese Woche von Digible Planet. Neben Ishmael Butler “Butterfly” und Craig Irving “Doodlebug” gehört auch eine Frau zum New Yorker Trio – Mary Ann, ebenfalls mit Hip Hop gerechtem Namen: “Lady Mecca”. In den 90er Jahren haben Digable Planets innerhalb von 3 Jahren 2 Alben rausgebracht. Danach haben sie sich getrennt und alle haben versucht eine Solokarriere zu starten. Da das nicht so wirklich geklappt hat, haben DIgable Planets 2005 nochmals zusammengefunden und sind um die Welt getourt. Ladybug hat ihre zwei Jungs dann aber wieder verlassen. Ende 2012 wollten sie dann für ein letztes Reunion Konzert in Seattle spielen, das hat die Band aber wenige Tage vorher abgesagt. Ishmael Butler “Butterfly” hat das bloss folgendermassen kommentiert: “I think it’s the end.” Wir haben sie aber noch nicht abgeschrieben – ihr Album “Blowout Comb” ist unser Klassiker der Woche.