Ok, das Bild ist nicht korrekt, aber Eliel kommt heute in die Reimstunde! Der junge Rapper aus Luzern veröffentlicht am kommenden Freitag sein neues Album “Halleluja”. Auf dem Teil wird gekonnt Rap mit Pop und Dancehall verbunden, ohne künstlich zu wirken. Wer auf erfrischende Musik steht, muss sich “Halleluja” holen.

Heute bekommen wir ausserdem Besuch aus Uster! Fakt E1z kennt man schon länger, allerdings hat das Release gefehlt. Jetzt ist “Who the Fakt” draussen und überzeugt Rap-Fans von überall. Wer auf HipHop mit tiefgründigen Texten und Battle-Attitude steht, wird mit “Who the Fakt” sehr gut bedient sein. Heute in der Reimstunde: Fakt E1z!