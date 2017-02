Macht euch ready und entspannt eure Leber: Im Sommer findet das grösste Hip Hop – Festival in Europa statt. Das Openair Frauenfeld ist als Rap-Fan DAS Mekka schlechthin. Jedes jahr pilgern feierwütige Fans aus ganz Europa in die Schweiz nach Frauenfeld. Die grössten Acts spielen während drei Tagen auf den verschiedenen Bühnen, welche das OAFF zu bieten hat. Auch dieses Jahr hat man bereits schon einige Acts angekündigt, wie The Weeknd, Travis Scott, Nas, Cro u.v.m.

Dave und Livio werfen heute einen ersten Blick auf das Line-Up und schauen, ob es sich lohnt!