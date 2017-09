50 Jahre Kleintheater! Ihr Fest ist Programm: Eine offene Bühne “Stubete im Säli”, Hazel passiert, Manuel Stahlberger & Jess Jochimsen, Dominic Deville, Mike Müller – und noch viel mehr gibts’ diese Saison im Kleintheater Luzern auf der Bühne zu sehen. Denn: Die Luzerner Bühne für Kleinkunst feiert ihr 50-jähriges Jubiläum! Die Geburt des Kleintheaters am Bundesplatz erfolgte 1967 durch Emil Steinberger, zusammen mit seiner damaligen Frau Maya Steinberger per Post-Crowdfunding: Das Jubiläumsfest findet diesen Samstag, 16, September 2017, statt, an welchem ausserdem die Doku “Emil und die Kleintheaterdirektoren” zum ersten Mal gezeigt wird. Die aktuellen Leiterinnen des Kleintheaters Luzern Sonja Eisl und Judith Rohrbach über ihr Jubiläumsprogramm: