Ins Holz: Schweizer Premiere in Luzern Schweiss, Schnee und ganz viel Holz: Im Kurzfilm “Ins Holz” wird gekrampft: Die Filmemacher Tomas Horat und Corina Schwingruber Ilic haben Waldarbeiter beim Ägerisee bei der Arbeit begleitet.

Ihr Film feiert in Luzern an der Kurzfilmnacht im Bourbaki und Stattkino Premiere. Was hat an der Arbeit der Holzarbeiter fasziniert? Für Tomas und Corina war es vorallem die Freude und der Stolz an der Arbeit.

Die beiden Innerschweizer Filmmacher sprachen mit der Sprechstunde über die Arbeit am Film, aber auch allgemein über die Innerschweizer Filmszene und über Kurzfilme und Dokumentarfilme. Der Kurzfilm “Ins Holz” feiert Morgen, 28. April 2017 Premiere an der Kurzfilmnacht im Bourbaki und Stattkino.